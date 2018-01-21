Сутки в АТО: боевики обстреляли украинские позиции из минометов, 6 нарушений "режима тишины"

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 6 раз нарушили "режм тишины". Противник вел огонь из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Как отметили в пресс-центре штаба АТО, обстрелы произошли вчера днем. При этом вторая половина дня прошла без нарушений режима прекращения огня.

На Луганском направлении враг из гранатометов различных видов устроил непродолжительный обстрел украинских позиций вблизи Луганского.

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"На Донецком направлении эпицентром вооруженной нестабильности стало Приазовье. Здесь, вокруг Водяного, враг неоднократно вел огонь по нашим позициям из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в этом районе возле Широкиного противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы. Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что в результате обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения, еще четверо получили боевые травмы. Состояние военных медики оценивают как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута заявил об усилении вооруженных провокаций оккупантов на Донбассе.