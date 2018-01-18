РФ хочет заставить Украину вести переговоры с боевиками о восстановлении связи Vodafone - МВОТ

Российская Федерация стремится заставить Украину вести переговоры с контролируемыми Россией боевиками о предоставлении гарантий безопасности ремонтным бригадам для восстановления связи Vodafone на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Сообщается, что для восстановления мобильной связи Vodafone в ОРДЛО проводятся ремонтные работы.

Также в министерстве напомнили о причинах отсутствия мобильной связи и о состоянии функционирования комплекса технических средств телекоммуникаций и сооружений связи ЗАО «ВФ Украина» (Vodafone) на территории ОРДЛО.

В частности, говорится, что, по информации руководства Vodafone, отсутствие мобильной связи на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей было вызвано повреждением телекоммуникационных сетей в районе населенного пункта Еленовка в Донецкой области (НКТ) и возле Счастья в Луганской области (НКТ).

Вместе с тем, по информации центрального офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, СММ была готова способствовать проведению аварийно-восстановительных работ на указанных территориях, впрочем, заявки от Vodafone по состоянию на 15 января не поступало. В этот же день при координации МинВОТ, представители СММ ОБСЕ связались с Совместным центром по координации и контролю (СЦКК) и ускорили поступление необходимой заявки.

Затем, 17 января, по информации СЦКК, у Счастья были начаты работы по восстановлению сетей мобильной связи на территории отдельных районов Луганской области. Как и до этого, гарантий безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) от представителей незаконных вооруженных формирований получено не было. Этот вопрос прорабатывается представителями офиса СММ ОБСЕ.

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Сегодня, 18 января, выполнение ремонтных работ у Счастья было продолжено.

Также сказано, что во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 17 января рассматривался вопрос неправомерных действий оператора мобильной связи Vodafone в отношении граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

В то же время, представители компании заверили, что после восстановления сетей жители неподконтрольных территорий смогут пользоваться связью Vodafone. При этом специальных тарифов для них не будет, а расходы, которые несут сегодня пользователи сети, компания обещает возместить, сделав перерасчет.

По данным МинВОТ, сетью Vodafone на территории ОРДЛО пользуются почти 2 миллиона абонентов.

"МВОТ считает, что отсутствие гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, для осуществления ремонтно-восстановительных работ сети Vodafone является еще одним подтверждением спланированных действий Российской Федерации. РФ пытается подчеркнуть собственную значимость в работе СЦКК и преследует несколько целей", - говорится в сообщении.

"Во-первых, РФ стремится заставить Украину вести переговоры о гарантиях безопасности для ремонтных бригад вдоль линии соприкосновения с незаконными вооруженными формированиями, предоставив, таким образом, им правосубъектность. Во-вторых, РФ осуществляет множество шагов для прекращения связей с гражданами Украины на временно неподконтрольных территориях. Тогда как правительство Украины делает все возможное, чтобы такие связи сохранились и укреплялись. Кроме того, есть и экономическая составляющая, ведь за четыре дня отсутствия сети Vodafone в ОРДЛО продажи карточек местного оператора связи возросли на 20%", - заявили в МинВОТ.

Как сообщал УНИАН, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.

15 января Vodafone обратился ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ, с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону".

16 января народный депутат Ирина Фриз заявила, что Украина официально обратится к координаторам ОБСЕ в минских группах относительно возобновления работы Vodafone в зоне АТО.