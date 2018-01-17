В "ЛНР" и "ДНР" сидят без связи: в Vodafone рассказали, когда смогут отремонтировать кабель

Мобильный оператор "Vodafone-Украина" сможет отремонтировать магистральный оптоволоконный кабель на оккупированных территориях в течение 10-12 часов. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Виктория Рубан.

"Мы не знаем, что там за повреждения были на кабеле. По нашим оценкам, потребуется 10-12 часов времени (для ремонта, — ред.), не больше", — отметила она в комментарии "Громадському радио".

Рубан добавила, что ремонтная бригада компании готова выехать в ОРДЛО и только соответствующая возможность будет предоставлена, начнет ремонтные работы на оккупированных территориях и на линии разграничения.

Сегодня боевики заявили, что предоставляют гарантии безопасности мобильному оператору "Vodafone-Украина" для проведения работ для восстановления мобильной связи в ОРДЛО.

Компании известно о переговорах относительно предоставления разрешения на ремонт, которые вели в Совместном центре по контролю и координации.

"Вчера я слышала такую информацию. Я знаю, что процесс о возможности предоставления (разрешения, — ред.) и сроки обсуждался. Если они (боевики, — ред.) сказали, то это очень хорошая новость", — заявила пресс-секретарь Vodafone.

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Напомним, 11 января в "ЛНР" заявили о полном прекращении работы оператора Vodafone.

В Vodafone-Украина заявили, что связь была отключена по причине обрыва кабеля на оккупированной территории.

В ОРДЛО утверждали, что место разрыва магистрального оптоволоконного кабеля находится на подконтрольной Украине территории.

15 января оператор обратился в Донецкую областную администрацию, миссию ОБСЕ и Совместный центр по контролю и координации для разрешения на ремонт поврежденных линий связи.

16 января в СЦКК отметили, что с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работы мобильного оператора.