"Новогоднее перемирие": боевики обстреляли силы АТО из гранатометов

Сегодня напряжение вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО несколько ослабло.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок все еще нет.

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На Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое.

Отмечается, что на Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку от Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.

«На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано. Всего с начала суток вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрела позиций ВСУ», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли пограничников перед КПВВ "Гнутово" из зенитных установок и гранатометов.