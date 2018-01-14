Боевики обстреляли пограничников перед КПВВ "Гнутово" из зенитных установок и гранатометов

10:22, 14 января 2018
Война
546 0

Гранаты разорвались за 20-50 м от опорного пункта, пограничники не открывали огонь в ответ.

Обстрел опорного пункта пограничников боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 / Фото УНИАН

На Донбассе российские оккупанты обстреляли опорный пункт пограничников зенитными установками и гранатометами.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, вчера около 19-ти часов российско-террористические войска открыли огонь со стороны н.п.Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории.

Читайте такжеСутки в АТО: боевики впервые в этом году применили артиллерийские системы

"Боевики осуществили обстрел из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ «Гнутово», где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались за 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, на оккупированном Донбассе возросло количество преступлений боевиков против гражданских.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter