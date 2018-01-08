"Стремный шаг": волонтер прокомментировал отзыв Россией членов СЦКК

Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на Донбассе "гасил" множество вооруженных стычек на ранних стадиях.

Об этом заявил волонтер и основатель фонда "Вернись живим" Виталий Дейнега во время чата для "Главреда", комментируя недавний выход российских военнослужащих из состава СЦКК в районе конфликта на Донбассе.

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"Очень хр*вые (о дальнейших планах Москвы - ред.). Это очень "стремный" шаг, который полностью приведет к эскалации на фронте. Поскольку СЦКК помогал растягивать стороны конфликта на более ранних стадиях. Большинство крупных боев начинались с малого - сначала кто-то стреляет из автомата, ему отвечают с пулемета, затем - с гранатомета, потом - с миномета, танке, гаубицы, а потом выезжают РСЗО. Если не будет совместного центра контроля, некому будет останавливать эту историю на фазе минометов. Я думаю, что россияне это прекрасно понимают, и именно такого результата добиваются", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным. Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва офицеров является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России. В частности, россияне не хотят сдавать отпечатки пальцев.

В МИД Украины считают, что решение РФ об отзыве своих военных из СЦКК существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «Утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.».