С начала "рождественского перемирия" российско-террористические войска 39 раз обстреляли опорные пункты ВСУ

С начала «рождественского перемирия» российско-террористические войска 39 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.

Об этом украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) сообщает на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что, несмотря на договоренности относительно установленного на время рождественских и новогодних праздников режима прекращения огня, боевики НВФ ОРДО/ОРЛО продолжают осуществлять провокационные обстрелы, в том числе из оружия, которое должно быть отведено от линии соприкосновения в соответствии с Минскими договоренностями», - отмечает украинская сторона СЦКК.

Всего с 00.00 23 декабря, с момента объявления бессрочного прекращения огня, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов оккупационными войсками позиций подразделений ВСУ в зоне проведения АТО, в том числе 10 - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Горячее всего было на Луганском направлении.

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Также сообщается, что на прошлой неделе боевики активно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы вдоль всей линии разграничения. Обстрелов позиций украинских военных из артиллерии крупных калибров, в том числе реактивных систем залпового огня и танков, украинской стороной СЦКК не зафиксировано.

Вместе с тем за этот период значительно активизировались вражеские снайперы (зафиксировано 7 случаев).

«Украинская сторона СЦКК связывает ведение провокационных обстрелов позиций подразделений ВС Украины со стороны НВФ ОРДО/ОРЛО с попыткой спровоцировать огонь и снять с себя ответственность за нарушение« новогоднего перемирия», - говорится в сообщении.

При этом украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения ВСУ в зоне проведения АТО безусловно соблюдают Минские договоренности и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты нарушают договоренности.

27 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российско-террористические войска используют "рождественское перемирие" для диверсионной деятельности и подготовки к дальнейшим боевым действиям.