В СБУ рассказали, что на Донбассе боевики все еще удерживают 103 заложников

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак отмечает, что на оккупированном Донбассе контролируемые Россией боевики все еще удерживают 103 украинских заложников.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Служба безопасности Украины приветствует освобождение 74 украинских заложников, которых незаконно удерживали в оккупированных Донецке и Луганске.

"Вы дома! Каждый боец мечтает сказать матери, жене, семье - я дома! Страна сделала все возможное, чтобы вы могли обнять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго! Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших побратимов не вернется домой. Украина с вами!» - заявил Грицак.

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По его словам, таким образом, на сегодняшний день уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек.

При этом отмечается, что в заложниках политики России как страны-агрессора остаются, в частности Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины, которые уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ.

Всего заложников еще 103 человека в Донецке и Луганске, десятки - в России.

«Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц», - подчеркнул Грицак.

Председатель СБУ выдал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску. «К сожалению, сегодня часть Донецкой и Луганской областей оккупирована российскими наемниками, и мы не имеем доступа на оккупированную территорию. Но мы уверены, что вопрос контроля - это вопрос времени», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, на Донбассе из плена контролируемых Россией боевиков освобождены 74 украинца.