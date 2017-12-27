Есть гражданские и военные: у Порошенко рассказали об освобождении из плена "ЛНР" 16 украинцев

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко подтвердил возвращение на подконтрольную Украине территорию 16 украинцев, освобожденных из плена боевиков так называемой «ЛНР».

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Об этом Цеголко написал в Facebook, уточнив, что среди освобожденных украинских заложников есть как гражданские, так и военные.

Пресс-секретарь рассказал подробности телефонного разговора президента с первыми освобожденными из плена боевиков на Донбассе украинцами.

«С ним (президентом Украины Петром Порошенко - УНИАН) говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске.

Как сообщал УНИАН, вблизи контрольного пункта пропуска въезда-выезда "Майорское" продолжается обмен украинских заложников на лиц, содержавшихся в тюрьмах на контролируемой правительством территории, которые были включены боевиками в списки на обмен и изъявили желание вернуться на оккупированный Донбасс.

Три автобуса с 16 украинцами, которых удерживали в плену в «ЛНР», вернулись на контролируемую властями территорию Украины.