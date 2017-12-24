В первые сутки "рождественского перемирия" на Донбассе силы ВСУ понесли потери

08:17, 24 декабря 2017
Война
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В районе Светлодарской дуги украинский военный погиб от пули снайпера.

фото УНИАН

Боевики срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО вдоль линии разграничения сторон. Об этом сообщает штаб АТО.

Российско-террористические войска вчера, 23 декабря, днем цинично обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. 

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Всего за минувшие сутки боевики 3 раза нарушали "режим тишины" на Донбассе. Вследствие вражеского снайперского выстрела, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранение не совместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги. 

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

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Теги: #ситуация в АТО#рождественское перемирие
Новость в сюжете: "Рождественское перемирие" на Донбассе