Силы АТО понесли потери возле Новоселовки и Луганского
Двое раненых бойцов находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
За минувшие сутки один украинский военный погиб вблизи поселка Новосёловка, двое получили ранения вблизи Луганского.
Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«К сожалению, в результате вражеского обстрела вблизи поселка Новосёловка-2 погиб один украинский военный. Также на подступах к Луганскому получили ранения двое наших бойцов. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил он.
Читайте такжеВ "ЛНР" обстреливают позиции украинских военных из снайперского оружия - штаб АТО
Мотузяник также отметил, что в течение минувших суток в районе проведения АТО противник продолжал нарушать режим тишины, применяя тяжелое вооружение. В частности, открывал огонь из танка, крупнокалиберных минометов, боевых машин пехоты и зенитных установок.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 16 раз нарушили режим тишины в районе проведения антитеррористической операции.