Фонд "Вернись живым" представил сюрреалистический арт-календарь

Сегодня Фонд «Вернись живым» вместе с украинскими художниками презентовали благотворительный арт-календарь, посвященный военной пище. Это уже четвертый календарь, который создали волонтеры.

На каждом фото изображена еда, которая является привычной как для военных на передовой, так и для рядовых украинцев. Художественные образы в календаре поданы через сюрреалистическую призму.

"Сочетание лапши быстрого приготовления, сосисок, бутербродов, консервы на одном фото с гранатами, патронами, колючей проволокой напоминает, что между мирной жизнью и войной очень тонкая грань", - рассказали в фонде.

Отмечается, что каждая фотография имеет прототип из реальной жизни, авторы работ летом посетили зону АТО, расположение одного из подразделений спецназначения и фрегат «Гетман Сагайдачный».

Председатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега отметил, что в странах, где идет война, параллельно с войной происходит всплеск искусства.

«Искусство является одним из ключей, который помогает достучаться до людей, которые очерствели за 4 года войны и очень часто говорят, что от нее очень устали», - подчеркнул он.

В свою очередь авторы работ, в частности, фуд и сет-стилист Наташа Овраменко заметила, что слово «сюрреализм» наиболее точно характеризует ситуацию.

Фотограф Мешка Бочкарев выразил надежду, что в следующем году украинцам не понадобится календарь и что война закончится.

Благотворительный взнос за календарь составляет 500 гривен

Заказать календарь можно двумя способами:

– перечислить благотворительный взнос на карту Привата 5457 0822 3299 9685, Виталий Дейнега и заполнить форму: https://goo.gl/FZrNpK

– приобрести в офисе Фонда «Вернись живым» по адресу: г.Киев, вул.Льва Толстого, 8а.

Средства, собранные благодаря этому календарю, будут использованы для приобретения квадрокоптера для 30 ОМБр.