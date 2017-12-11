В результате обстрела из "Градов" Авдеевки мирные жители не пострадали - штаб

В результате обстрела боевиками из реактивных систем залпового огня «Град» города Авдеевка Донецкой области мирные жители не пострадали.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, с полуночи боевики в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе произвели 9 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в четырех случаях силы АТО давали адекватный ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В штабе отметили, что на Луганском направлении террористы около двух часов из минометов различных калибров обстреливали оборонительные укрепления сил АТО возле Травневого, выпустив 40 мин.

В этом же районе оккупанты применили 82-мм минометы возле Луганского, а вооружение БМП – недалеко от Светлодарска.

Кроме того, из гранатометов различных типов боевики вели огонь по защитникам Зайцево и Попасной, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Новозвановки.

На Донецком направлении наиболее "горячо" было в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты из 82-мм минометов и гранатометов били по позициям сил АТО вокруг Каменки и Опытного. В обеденное время, подвергая опасности гражданское население, российско-террористические войска обстреляли саму Авдеевку. Боевики из РСЗО "Град" выпустили по этому прифронтовому городу три реактивных снаряда. "Люди не пострадали, однако повреждена контактная линия железнодорожного пути и высоковольтная ЛЭП на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод", - добавили в штабе АТО.

На Приазовье боевики из вооружения БМП нарушали перемирие возле Гнутово.