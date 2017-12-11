В Днепре 30 ветеранов АТО наградили за оборону донецкого аэропорта (видео)

В Днепре 30 ветеранов АТО наградили за оборону донецкого аэропорта.

Как говорится в сюжете ТСН, все они - артиллеристы, которые прикрывали другие украинские подразделения во время боев за аэродром. Каждый из них под обстрелами тогда был месяцами.

Награда, которую ребятам вручали, не государственная, но, как говорят сами бойцы, ценная для них, потому ее назначают их собратья и волонтеры.

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Награждают этой наградой лишь тех, кто проявил настоящее мужество во время боев.

Чтобы получить ее, ребята съехались со всей Украины. Многие едва сдерживал слезы, вспоминая те ожесточенные бои.