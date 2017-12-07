Россия вооружает, руководит и воюет на стороне боевиков на востоке Украины - Тиллерсон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон подчеркивает, что Россия вооружает, руководит и воюет на стороне боевиков на востоке Украины.

Об этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.

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Он сказал, что, хотя Украина предпринимает шаги по соблюдению Минских соглашений, она не должна останавливаться на этом пути. В то же время, госсекретарь заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения.

"Больше гражданских лиц были убиты в 2017 году, чем в 2016. В ноябре нарушение режима прекращения огня в Донецке и Луганске возросло на 60%. Мы должны четко понимать источник этого насилия. Россия вооружает, руководит, готовит, воюет на стороне антиправительственных сил. Мы призываем Россию и ее марионеток прекратить их агрессию, запугивания и атаки на наблюдателей ОБСЕ", - подчеркнул Тиллерсон.