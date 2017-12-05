Сутки в АТО: боевики обстреляли подступы к поселку в Луганской области, трое военных ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. В целом, за минувшие сутки зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины были ранены. Их доставили в медицинские учреждения.

"На Луганском направлении Светлодарска дуга осталась самым нестабильным местом противостояния. Здесь, возле населенного пункта Луганское, интенсивность обстрелов из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения крупнейшая и, с небольшими перерывами, продолжалась фактически на протяжении вчерашних суток. В этом районе также произошло боестолкновение, которое продолжалось более пяти часов. Наши бойцы отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ. В результате боя враг понес потери – один убит и еще двое ранены. Также, в этом районе противник из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новолуганского", - говорится в сообщении.

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Подвергая опасности гражданское население, боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке – населенного пункта, который расположен за несколько километров от линии соприкосновения.

"Более двух десятков мин калибра 120-мм было выпущено врагом по оборонительным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского и Причепиловки. На Донецком направлении противник из 82-мм минометов и пехотного вооружения неоднократно обстреливал опорные пункты вблизи Песков и Каменки", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ отбили атаку под Светлодарском.