Названы имена четверых погибших под Крымским украинских военных (фото)

23 ноября во время боя под Крымским Луганской области погибли четверо военнослужащих 16 ОМПБ.

Читайте такжеТри дня не дожил до 27-го дня рождения: на Донбассе погиб украинский снайпер (фото)

Сначала стало известно о Денисе Кривенко "Ниндзе". Трое остальных считались без вести пропавшими до момента подтверждения их лиц и факта смерти, пишет на своей странице в Facebook 16 ОМПБ.

Старший лейтенант Александр Тюменцев "Тюмень" родом из Лубен Полтавской области, ему было 39 лет. Служил на должности командира гранатометного взвода роты огневой поддержки. Он попал под огонь, получив множественные раны головы.

В бою с вражеской ДРГ от несовместимых с жизнью ранений живота погиб и переселенец с Донбасса. 45-летний сержант Александр Сухинин на позывной "Баня" был командиром гранатометного отделения в роте "Донбасс". Отца ждали сын и дочь.

Солдат Сергей Шевченко также проходил службу в роте "Донбасс", был гранатометчиком. 43-летний "Шева" – родом из Новопокровки Чугуевского района Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, младший сержант Денис Кривенко с позывным "Ниндзя" погиб 23 ноября вблизи Крымского на Луганщине в бою с врагом. У него осталась жена с тремя маленькими детьми.