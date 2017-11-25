ОБСЕ показала видео мощного ночного обстрела возле Донецкой фильтровальной станции
10:05, 25 ноября 2017Война
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Террористы обстреливали Донецкую фильтровальную станцию.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе показала видео ночной перестрелки возле Донецкой фильтровальной станции. СММ опубликовала запись на своем YouTube-канале.
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"На прошлой неделе камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала сотни нарушений прекращения огня", – говорится в описании видео.
Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предостерегла от эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины в связи с началом холодов.
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