Боевики пытаются взять под контроль Старогнатовку – штаб

Боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе пытаются взять под контроль Старогнатовку.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Старогнатовка. Враг пытается взять под контроль серую зону ... Работают «Утес», ПК, бывает отрабатывают СПГ. Сейчас пытаются закопаться, пытаются «отжать» нулевую территорию между ними и нами», - говорится в сообщении.

По словам украинских военных, террористы выбрали хитрую тактику, когда сначала работает ПКМ, а затем под его прикрытием начинает работать снайпер.

«Сейчас часто на территорию вблизи Старогнатовки спускаются туманы. Этим пользуется враг и подходит почти вплотную к украинским позициям - на 100 метров. Из-за этого почти каждую ночь по несколько боестолкновений. Украинские защитники уверенно дают отпор врагу, которого он заслуживает», - говорится в сообщении.