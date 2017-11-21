Ситуация в зоне АТО напряженная, но контролируемая - Мотузяник

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины напряженная, но контролируемая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции обстановка оставалась напряженной, однако полностью контролируемой подразделениями Вооруженных сил Украины", - сказал он.

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"Несмотря на уменьшение общего количества обстрелов противник продолжал обстреливать позиции Вооруженных сил с использованием тяжелых минометов калибром 120 мм, в целом выпустив в сторону наших позиций почти 100 снарядов", - уточнил Мотузяник.

Спикер добавил, что на Донецком направлении вчера после 15:00 боевики выпустили по позициям ВСУ 75 минометных боеприпасов калибра 120 мм.