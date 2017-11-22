Проверка документов и вооруженные до зубов боевики: фоторепортаж из оккупированного Луганска

Центр оккупированного Луганска захватили вооруженные люди без опознавательных знаков. По сообщениям в соцсетях - боевики, перекрывшие улицы в центре, не ориентируются в городе.

"Адресов не знают, других улиц - тоже. Сейчас осуществляют паспортный контроль проходящих и интересуются целью прохода на территорию. Сумки не досматривают", - отмечается в сообщении сообщества "Другой Луганск".

Как сообщал УНИАН, в Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между "главарем "ЛНР" Плотницким и "главой МВД ЛНР" Корнетом.

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20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы. Также сообщается о том, что Плотницкий бежал из-за конфликта в Россию, однако он эту информацию опровергает. В Кремле конфликт не комментируют.