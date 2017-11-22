Переворот в "ЛНР": в центре Луганска 200 вооруженных боевиков штурмовали здание "генпрокуратуры" - соцсети

Соцсети сообщают, что в центре Луганска 200 вооруженных боевиков штурмовали здание "генпрокуратуры". Об этом сообщает сообщество "Другой Луганск".

"В 11:50 МСК осуществлен штурм здания "Генеральной Прокуратуры ЛНР". Как сообщает источник, в здание вошли порядка 200 вооруженных людей. На данный момент задержаны и выведены под конвоем из здания "начальник управления в военной сфере" С.Рахно и исполняющий обязанности "генпрокурора" В.Подобрый", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что боевики, перекрывшие улицы в центре, не ориентируются в городе. "Адресов не знают, других улиц - тоже. Сейчас осуществляют паспортный контроль проходящих и интересуются целью прохода на территорию. Сумки не досматривают", - отмечается в сообщении.

Как известно, в Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между "главарем "ЛНР" Плотницким и "главой МВД ЛНР" Корнетом.

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20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.