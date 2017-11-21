ВСУ понесли потери на Донбассе (видео)

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска на различных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Прошедшие сутки отметились осложнением обстановки на Приазовье, что на Донецком направлении, передает пресс-центр штаба АТО.

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На Луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - около Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - возле Новозвановки и Новоалександровки.

"В целом за прошедшие сутки оккупанты 17 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО погиб.