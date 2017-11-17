В районе Новотроицкого нацгвардеец подорвался на взрывном устройстве

За минувшие сутки в районе проведения АТО один украинский военный получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«В районе Новотроицкого в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен военнослужащий Национальной гвардии Украины. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказал он.

Лысенко также отметил, что минувшие сутки в зоне АТО не отличалась от предыдущих. По его словам, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и ведут прицельные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями.