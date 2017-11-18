Камеры ОБСЕ зафиксировали взрывы возле Донецкой фильтровальной станции

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции 15 и 16 ноября.

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Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 16 ноября.

«СММ считает, что снаряд летел с юга на север, и следующий входной взрыв зафиксирован очень близко к камере СММ на Донецкой фильтровальной станции в 2:18 15 ноября. В 19:36 16 ноября та же камера записала снаряд в полете с юго-запада на северо-восток и последующий взрыв в непосредственной близости от камеры», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОБСЕ заявили, что обстрелы Донецкой фильтровальной станции угрожают экологической катастрофой.