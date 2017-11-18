Вчера на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска продолжали активно нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, традиционно, противник активно нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.

Особенно активизировался враг на Луганском направлении. Здесь со 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки. Неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов российские наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского. 11 мин калибра 120-мм было выпущено неподалеку Новозвановки, а из пехотного вооружения обстреляны позиции ВСУ у Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и дважды Золотого.

На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Здесь трижды оккупанты открывали огонь из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Павлополя. Позиции украинских военных в пригороде Авдеевки наемники обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов.

«В целом, за минувшие сутки оккупанты 25 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб, один ранен, еще один получил боевую травму», – говорится в сообщении штаба.