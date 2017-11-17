Сегодня боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе - штаб АТО

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе остается напряженной, с полуночи российско-оккупационные войска четыре раза нарушили перемирие.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, несмотря на уменьшение количества обстрелов полного соблюдения режима прекращения огня нет.

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«На разных участках линии столкновения российские наемники продолжают нарушать режим тишины и ведут прицельные обстрелы позиций сил АТО, в том числе из оружия, запрещенного Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении 22 мины калибра 120-мм оккупанты выпустили по позициям сил АТО возле Железного, еще 3 мины 82-го калибра - в районе Крымского.

Обстрелы боевиков из крупнокалиберных пулеметов зафиксированы возле Троицкого.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Павлополя.