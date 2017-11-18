Глава МИД Германии заявил о различных взглядах Запада и РФ на миротворческую миссию на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия и Франция имеют отличное от России представления относительно вероятной миротворческой миссии ООН для оккупированной части украинского Донбасса. Об этом пишет Радио Свобода.

Но, сказал он, находясь с визитом в Минске в Беларуси, хотя эти взгляды до сих пор так далеки друг от друга, «было бы нежелательно закрыть такое окно возможности».

По его словам, важно «попробовать пойти навстречу друг другу и определить общие условия» введение такой миссии ООН.

Эта миссия, считает немецкий министр, должна иметь четкий мандат и совместно с миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе контролировать прекращение огня круглосуточно – не «пару часов в день», но также и ночью, когда, по его словам, и происходят главные нарушения.

Как сообщал УНИАН, перед встречей специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Белграде, которая состоялась 13 ноября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.

По итогам встречи в Белграде американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции о путях достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложение к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. «Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.

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14 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин после разговора с Волкером сообщил, что Россия хочет сохранить свою колонию на Донбассе. "За последние несколько дней 5 или 6 разговор с Куртом. Благодарен за преданность нашему общему делу. Мы видим, что Россия не хочет «творить мир», а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить все, как есть, и даже сделать хуже. Это не пройдет. Работаем дальше", - подчеркнул Климкин.

В начале ноября Волкер заявил, что США посоветовали Украине не подавать собственный проект резолюции ООН по размещению миротворцев на временно оккупированных территориях Донбасса.

В сентябре Климкин заявлял, что в процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе Совет безопасности ООН должен одобрить не одну резолюцию. По его словам, первая резолюция будет «технической», в которой необходимо определить окончательную цель, которой надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе. Следующим шагом должны стать консультации по мандату миссии миротворцев. Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.