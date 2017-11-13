В МинВОТ начали создание реестра разрушений в зоне АТО – Тука

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины начинается работа по созданию реестра разрушений в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".

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"Начинаем заниматься составлением такого реестра. К сожалению, наличие такого реестра не предусмотрено никакими нормативными документами – ни подзаконными актами, ни законами. Поэтому это будет сделано исключительно по нашей инициативе. Может быть, даже в рамках какой-то негосударственной гражданской организации", - заявил он в ответ на вопрос, не желает ли министерство составить единый государственный реестр разрушений в зоне АТО.