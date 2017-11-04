Пьяный российский наемник сбил насмерть двух людей в Макеевке - разведка
15:01, 04 ноября 2017Война
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Сотрудник так называемого "МВД ДНР" управлял авто в нетрезвом состоянии, в результате чего спровоцировал аварию в оккупированной Макеевке.
Иллюстрация REUTERS
Боевик с оккупированных территорий Донецкой области наехал на двух местных жителей в Макеевке, сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко.
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Он отметил, что получил эту информацию от представителей украинского Главного управления разведки. Выяснилось, что сотрудник так называемого "МВД ДНР" управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, в результате чего спровоцировал аварию в оккупированном населенном пункте Макеевка.
"Погибли двое гражданских, а виновник скрылся с места преступления", - подчеркнул Лысенко.
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