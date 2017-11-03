В больнице умер боец Нацгвардии
18:41, 03 ноября 2017Война
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В больнице умер боец Нацгвардии, который подорвался на мине под Марьинкой.
Еще один нацгвардеец умер ранее в результате подрыва / kremenchug.pl.ua
В военном госпитале Мариуполя во время реанимационных мер скончался старший солдат-контрактник Сергей Курбатов. Об этом сообщила пресс-служба НГУ.
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В медучреждение его доставили вертолетом из Покровска после проведенной операции. 37-летний солдат служил водителем-санитаром в воинской части 3035.
Напомним, Курбатов получил ранение под Марьинкой в результате подрыва на мине 1 ноября во время выполнения служебно-боевого задания. Майор Сергей Сиротенко погиб на месте, а Курбатова госпитализировали в военно-медицинский госпиталь города Покровска Донецкой области.
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