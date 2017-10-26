Миссия ОБСЕ зафиксировала похоронный фургон, который въехал в Россию с Донбасса

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, зафиксировала две кареты скорой помощи и фургон с надписью «Ритуал».

Об этом говорится в недельном отчете миссии в период с 18 по 24 октября, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

«20 октября в 10:03 две машины скорой помощи с номерными знаками «ЛНР» прибыли на пограничный пункт пропуска «Донецк» с украинской стороны и пересекли границу в направлении Российской Федерации в 10:50. Эти самые «скорые« вернулись в Украину в 17:50. Медицинский персонал присутствовал, но Наблюдательная миссия не имела возможности увидеть, перевозили ли они пациентов», - сообщается в отчете.

Также наблюдатели заметили, как с территории РФ в Украину на транспортных средствах заехали лица в военной форме.

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«21 октября в 7:10 на пограничном пункте «Донецк» Наблюдательная миссия видела конвой из двух темных автомобилей типа УАЗ «Патриот» с российскими номерными знаками и затемненными окнами, которые пересекли границу в Украину. В салоне находились четыре человека в разной военной форме», - говорится в отчете.

«В этот же день в 20:04 фургон с российскими номерными знаками, на котором была надпись «Ритуал» прибыл в пограничный пункт пропуска «Донецк» с украинской стороны и пересек границу в направлении Российской Федерации. Наблюдатели смогли увидеть только водителя», - говорится в отчете миссии.