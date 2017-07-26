Миссия ОБСЕ зафиксировала движение похоронных фургонов через границу с РФ на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявляет, что заметила два похоронных фургона, пересекавших российско-украинскую границу на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 19 по 25 июля 2017 года.

"Во время отчетного периода Наблюдательная миссия видела два похоронных фургона, которые пересекали границу через пограничный пункт пропуска "Донецк". Первый фургон проехал в Украину 19 июля в 11:55. Лишь водитель транспортного средства был замечен", - говорится в отчете.

"Второй похоронный фургон проехал в Украину 25 июля в 6:30 и вернулся обратно в Российскую Федерацию в 6:50 того же дня. На фургоне была надпись "Ритуальные услуги "Харон" (на русском языке)", - заявляют представители миссии.

Во всех случаях наблюдатели не могли определить, перевозили ли эти транспортные средства гроб или нет.

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Отдельно сказано, что миссия зафиксировала 53 человека в военной форме, пересекавших российско-украинскую границу в обоих направлениях. В частности, 33 из них пересекли границу в направлении Украины, а 20 - в направлении РФ.

Также они насчитали 464 автобуса, пересекавших границу в обоих направлениях. В частности, 244 автобуса направлялись в РФ, 220 - в Украину.

Вместе с тем наблюдатели задокументировали 643 грузовика на границе (183 в «Гуково» и 460 в «Донецке»). 388 грузовиков направлялись в РФ, 255 - в Украину. Миссия отмечает, что большинство грузовиков имели украинские номерные знаки, зарегистрированные в Луганской области.

Еще на границе было замечено 62 бензовоза, которые имели надписи на украинском и русском языках "Пропан" и "Огнеопасно".