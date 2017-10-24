В Днепре презентовали "Карту памяти" погибших в зоне АТО (фото)

В Днепре презентовали "Карту памяти" погибших в АТО. Об этом рассказал руководитель центра документирования украинского хельсинского группы Алексей Бида, передает Depo.Днепр.

"Мы документируем нарушения прав человека и военные преступления в зоне АТО. К нам поступило много информации о погибших. Мы решили эту информацию упорядочить и собрали в целом данные на 10 тыс. людей. Поименно. Это и гражданские лица, и военные с обеих сторон, - отметил он. - Если мы говорим о военнослужащих ВСУ, то тут все просто - есть специальный сайт. Относительно гражданских такого открытого реестра нет. Мы собирали эту информацию из разных источников и разными путями - это были и информационные запросы, и данные администраций. Сложнее с теми, кто воюет с той стороны. Россия отказывается от тех людей, которые там воюют. Поэтому приходилось искать в соцсетях, в пабликах, на антиукраинских ресурсах. Хотя в последнем случае в ходе проверки этих данных выявляются неточности", - рассказал он.

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По его словам, ресурс еще "сырой", а цель презентации, в том числе, обратиться к людям, которые имеют информацию о погибших, чтобы карта обновлялась. Она должна стать лишним свидетельством присутствия российских войск в зоне АТО.

На данный момент в базе данных находится более 8 тыс. военных, погибших в зоне АТО, а также более 1,5 тыс. гражданских лиц. На карте отмечено, где родились погибшие, а где погибли.