В ИС показали эволюцию пророссийских войск на Донбассе (инфографика)

10:00, 10 октября 2017
Война
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На сегодняшний день командование террористами на Донбассе осуществляет штаб 8-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ.

На Донбассе с 2014 года менялось и командование / фото amurburg.ru

Российско-террористические войска на оккупированных территориях Донбасса  эволюционировали с начала войны в 2014 году.

Об этом свидетельствует размещенная нардепом, координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком инфографика на его странице в Facebook.

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Так, вместе с составом бандформирований и регулярных частей армии РФ менялись и их задачи: от дестабилизации ситуации до формирования полноценных организационно-штатных структур ВС РФ.

facebook.com/dmitry.tymchuk

Как ранее сообщало ИС, командование российско-оккупационных войск предлагает Генштабу вооруженных сил РФ на постоянной основе дислоцировать во временно оккупированных районах Донбасса штатные батальонные тактические группы.

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Теги: #войска РФ на Донбассе#эволюция войск на Донбассе