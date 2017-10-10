В ИС показали эволюцию пророссийских войск на Донбассе (инфографика)

Российско-террористические войска на оккупированных территориях Донбасса эволюционировали с начала войны в 2014 году.

Об этом свидетельствует размещенная нардепом, координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком инфографика на его странице в Facebook.

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Так, вместе с составом бандформирований и регулярных частей армии РФ менялись и их задачи: от дестабилизации ситуации до формирования полноценных организационно-штатных структур ВС РФ.

Как ранее сообщало ИС, командование российско-оккупационных войск предлагает Генштабу вооруженных сил РФ на постоянной основе дислоцировать во временно оккупированных районах Донбасса штатные батальонные тактические группы.