Оккупанты просят Генштаб РФ разместить на Донбассе войска на постоянной основе – ИС

Командование российско-оккупационных войск предлагает Генштабу вооруженных сил РФ на постоянной основе дислоцировать во временно оккупированных районах Донбасса штатные батальонные тактические группы.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

По данным группы ИС, командованием 8-й армии Южного военного округа ВС РФ на рассмотрение Генштаба ВС РФ направлены предложения отказаться от применения на ротационной основе частей и подразделений российских вооруженных сил из состава различных оперативных объединений, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеБоевика "ДНР" по кличке "Аватар" приговорили к 9 годам заключения

«Предлагается сформировать из состава частей и подразделений 8 армии Южного военного округа ВС РФ штатные батальонные тактические группы (БТГр), которые на постоянной основе будут дислоцироваться и вести боевые действия на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины», - говорится в сообщении.