Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции посетил зону АТО

Сегодня начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции Микаэлем Бюденом посетили один из районов проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция и поездки в район АТО обсуждались вопросы активизации военно-политического диалога и уточнены перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции», - говорится в сообщении.

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Во время ознакомления шведской делегации с ситуацией по безопасности в зоне боевых действий, Муженко обратил внимание шведского коллеги на критическое состояние объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших от обстрелов российско-террористических войск.

Начальник Генштаба информировал Бюдена о том, что пики нарушения режима прекращения огня в зоне АТО со стороны российско-террористических войск совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске, что свидетельствует о давлении Российской Федерации на переговорный процесс.

«Стороны также обменялись опытом по вопросам реформирования и развития вооруженных сил обоих государств и укрепления дружеских партнерских отношений между Украиной и Швецией», - добавили в пресс-центре.