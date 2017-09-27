Миссия ОБСЕ зафиксировала движение похоронного микроавтобуса через границу с РФ на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, заявляет, что на украинско-российской границе зафиксировала микроавтобус с надписью "Ритуальные услуги".

Об этом говорится в недельном отчете за период с 20 по 26 сентября 2017 года.

"22 сентября в 13:50 на пограничном пункте «Гуково» наблюдательная миссия видела белый микроавтобус с номерными знаками Российской Федерации, который пересекал границу из Российской Федерации в Украину. Микроавтобус имел надпись на русском языке "Ритуальные услуги". Наблюдательная миссия не имела возможности установить, был на борту гроб или нет", - говорится в отчете.

Также отмечается, что в тот же день в 17:22 машина «скорой помощи» с российскими номерными знаками прибыла на пункт пропуска «Гуково» из России и вернулась в РФ в 17:41. Наблюдатели заявили, что с тех позиций, где они находились, они не могли увидеть какую-либо деятельность вокруг «скорой» или установить возможное наличие в ней пациентов.

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За отчетный период в целом было зафиксировано 858 грузовиков, которые пересекали украинско-российскую границу. Из них 281 грузовик был зафиксирован в пункте «Гуково» и 577 в пункте «Донецк»; 524 грузовика направлялись в РФ, 334 - в Украину. Отдельно отмечается, что на границе был замечен 71 бензовоз.

Вместе с тем в миссии отмечают, что были зафиксированы 74 человека в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях. Из них 33 человека направлялись в РФ, а 41 - в Украину.