Миссия ОБСЕ зафиксировала движение похоронного микроавтобуса через границу с РФ на Донбассе
Микроавтобус имел надпись на русском языке "Ритуальные услуги". Миссия ОБСЕ не имела возможности установить, был ли на борту гроб, или нет.
Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, заявляет, что на украинско-российской границе зафиксировала микроавтобус с надписью "Ритуальные услуги".
Об этом говорится в недельном отчете за период с 20 по 26 сентября 2017 года.
"22 сентября в 13:50 на пограничном пункте «Гуково» наблюдательная миссия видела белый микроавтобус с номерными знаками Российской Федерации, который пересекал границу из Российской Федерации в Украину. Микроавтобус имел надпись на русском языке "Ритуальные услуги". Наблюдательная миссия не имела возможности установить, был на борту гроб или нет", - говорится в отчете.
Также отмечается, что в тот же день в 17:22 машина «скорой помощи» с российскими номерными знаками прибыла на пункт пропуска «Гуково» из России и вернулась в РФ в 17:41. Наблюдатели заявили, что с тех позиций, где они находились, они не могли увидеть какую-либо деятельность вокруг «скорой» или установить возможное наличие в ней пациентов.
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За отчетный период в целом было зафиксировано 858 грузовиков, которые пересекали украинско-российскую границу. Из них 281 грузовик был зафиксирован в пункте «Гуково» и 577 в пункте «Донецк»; 524 грузовика направлялись в РФ, 334 - в Украину. Отдельно отмечается, что на границе был замечен 71 бензовоз.
Вместе с тем в миссии отмечают, что были зафиксированы 74 человека в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях. Из них 33 человека направлялись в РФ, а 41 - в Украину.