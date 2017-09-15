Французские сенаторы приехали на прифронтовой Донбасс: увиденное поразило

Представители сената и Министерства иностранных дел Франции накануне, 14 сентября, посетили прифронтовую зону на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы «Франция-Украина» сената Французской Республики Эрве Мореем посетили КПВВ «Майорск», где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Также зарубежные гости провели встречи с руководством военно-гражданских администраций, ознакомились с работой негосударственных средств массовой информации в регионе. Традиционно европейские политики заезжают в прифронтовую Авдеевку – мирный город, который искромсала война», - говорится в сообщении.

Основная цель визита - ознакомление с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта. Особенно это касается городов, которые находятся на линии разграничения.

«Увиденное французскую делегацию поразило. После возвращения домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины», - подчеркнули в штабе.

На брифинге в Краматорске Эрве Морей отметил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России. Даже несмотря на то, что они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции.

Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной – как в общественно-политической, так и в экономической плоскости. Однако решение относительно участия миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято. Франция за мир в регионе, за реформы, соблюдение Минских договоренностей, безопасную работу миссии ОБСЕ.

Председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заверил высоких гостей в том, что войну на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу. И это, по его словам, могут сделать миротворцы ООН, но Россия сопротивляется, ее позиция – на линии разграничения, там где работает наблюдательная миссия ОБСЕ.

«Мечтаю, чтобы каждая европейская страна имела свой индустриальный парк на Донетчине. Ведь демонополизация экономики области с помощью европейских партнеров - это фундамент демократизации общества», - добавил он.