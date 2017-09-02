Меньше всего за 1,5 месяца: боевики существенно уменьшили количество обстрелов – штаб АТО

Оккупанты сегодня существенно уменьшили количество провокационных обстрелов опорных пунктов украинских военнослужащих.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, с полуночи на Донбассе зафиксировано лишь четыре случая открытия огня российско-оккупационными группировками.

«Эта цифра является самой низкой за последние полтора месяца», - отметили в пресс-центре.

Читайте также"Сидим, слушаем": бойцам ВСУ строго-настрого запретили отвечать на выстрелы боевиков (видео)

Также сообщается, что сегодня на Донецком направлении террористы вели обстрелы только из стрелкового оружия. В частности, боевики открывали непродолжительный и провокационный огонь дважды недалеко от шахты «Бутовка» и один раз - в районе Авдеевской промзоны.

На Мариупольском направлении российские наемники около 6.00 применяли гранатомет.

На остальных позициях вдоль линии разграничения с полуночи и до 18.00 сохранялась тишина.

Напомним, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об установлении режима прекращения огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года. Однако российско-оккупационные войска ежедневно нарушают перемирие.

В частности, 1 сентября террористы 20 раз из стрелкового оружия обстреляли укрепления Вооруженных сил Украины.

Сегодня спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник констатировал, что интенсивность боевых действий на Донбассе вдоль линии соприкосновения остается на низком и среднем уровне.