Климкин о переговорах Волкера с Сурковым: они позитивные

Министр иностранных дел Павел Климкин завтра проведет встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которой обсудит его переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на брифинге.

"У меня завтра будет встреча с господином Волкером и с командой. Мы договорились с Куртом, что все моменты мы начнем подробно комментировать после этой встречи", - сказал Климкин.

На вопрос журналистов, может ли он сказать, что переговоры Волкера с Сурковым были положительными, министр ответил: "Я считаю, что, во-первых, они положительные. Во-вторых, мне очень нравится подход Курта к этому процессу и его всеобъемлющее видение вместе с нами, каким образом можно продвигаться дальше. И очень четкая, принципиальная позиция во всех вопросах, в частности, в вопросах безопасности и в вопросе освобождения заложников. Завтра после встречи с Куртом скажу несколько больше".

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Как сообщал УНИАН, Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса.

По данным Госдепартамента США, 23 августа Волкер приедет в Киев, где "присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с украинскими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги в дипломатических переговорах с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Бывший посол США в НАТО Волкер был назначен специальным представителем, курирующим ведение переговоров по ситуации в Украине, 7 июля.