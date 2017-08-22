В Киеве на Крещатик всю ночь перегоняли военную технику (видео)
В центре столицы сегодня открылась выставка "Мощь непокоренных".
В Киеве с сегодняшнего дня открылась выставка "Мощь непокоренных", новейшую военную техникику перегоняли на Крещатик всю ночь. Выставка продлится до 27 августа. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как ранее сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, на выставке представлены новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.
"Они разрабатывались с учетом опыта АТО, конструкторы учли замечания и пожелания военнослужащих, которые применяли ее непосредственно во время боевых действий", — отметил Шевцов.
Киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами разнообразной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобилями.
"Техника уже находится в резерве и после торжеств поступит в боевых военных частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые выполняют задачи в районе проведения АТО", — добавил Шевцов.