Вследствие обстрелов боевиками Жованки на трех улицах сгорели дома

В результате боевых действий на трех улицах в поселке Жованка Донецкой области возникли пожары.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

«Пророссийские наемники снова натворили беды: в результате боевых действий на трех улицах в Жованке (Вернандского, Мануильского и Журавского) произошли пожары», - написал он.

«Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ГСЧС прибыли на место и застали уже 5 сгоревших нежилых домов, в огне - еще три. По состоянию на сейчас, 17:30, огонь уже ликвидировали, но боевики возобновили обстрел», - отметил Жебривский.

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При этом он напомнил, что сегодня утром в Водяное Ясиноватского района горели 8 нежилых зданий и 3 сарая (в результате боевых действий или по другой причине - сейчас устанавливается). По его словам, в 11:21 пожарные расчеты прибыли туда, и только к 17:30 смогли потушить огонь.

«Из Марьинки также сообщают о том, что около 16 часов обстреливают окрестности, но жилые кварталы пока не пострадали», - добавил руководитель Донецкой областной ВГА.