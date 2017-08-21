Боевика "ДНР", который обстрелял блокпост сил АТО, приговорили к 8 годам тюрьмы

Ореховский районный суд Запорожской области признал виновным жителя Донецка в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (террористический акт; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; публичные призывы к совершению террористического акта).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В частности установлено, что в мае 2014 года боевик, вступив в состав террористической организации «Донецкая народная республика», совершил террористический акт путем применения огнестрельного оружия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые несли службу на блокпосту в Амвросиевском районе Донецкой области.

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В ходе перестрелки злоумышленника задержали украинские военнослужащие и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, которые последний носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

"Выслушав доводы стороны обвинения, которую поддерживала прокуратура Днепропетровской области, суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Горловке местные жители совершили «самосуд» над боевиком, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал оружием.

«У н.п. Горловка местные жители совершили “самосуд” над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), который находясь в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в т.ч. открытую черепно-мозговую травму», - говорится в сообщении разведки.