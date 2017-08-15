Новые нарушения "Минска": миссия ОБСЕ обнаружила в "ЛНР" реактивные системы залпового огня

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что снова зафиксировала реактивные системы залпового огня на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

"В не подконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 9 августа выявлено 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО неустановленного типа), которые были расположены на территории возможного полигона примерно в 5 км к юго-востоку от Миусинска (62 км юго-западнее Луганска), что является нарушением соответствующих линий отвода. Ранее там было зафиксировано не менее 16 РСЗО", - говорится в отчете.

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"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в не подконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 9 августа выявлено 11 самоходных гаубиц, 8 буксируемых гаубиц и 16 танков (неустановленного типа) на возможном полигоне примерно в 5 км к юго-востоку от Миусинска. Ранее на этом месте зафиксировано 9 самоходных гаубиц, 12 буксируемых гаубиц и 18 танков", - заявляют наблюдатели.