Боевики из "Градов" обстреляли силы АТО в Широкино и Водяном - штаб

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Вчера до обеда, бандформирования фактически из одного направления – поселка Калиново, 6 раз из разных видов оружия били по нашим опорным пунктам на Луганском направлении. А уже после 18 часов активность врага переместилась на Приморское направление. Здесь из минометов калибра 82 миллиметра бандиты обстреливали украинские позиции неподалеку Старогнатовки и Талаковки. А 120-миллиметровый миномет применяли в районе Водяного, Павлополя и Гнутово", - говорится в сообщении.

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Около 21 часа боевики били по укреплениям сил АТО из реактивной пусковой установки "Град"(Партизан). По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 вблизи Водяного, передает штаб. На Донецком направлении, вечером, бандформирования почти 2 часа из разных видов оружия вели обстрел украинских опорных пунктов на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

Как сообщал УНИАН, бойцы ВСУ могут быть причастны к гибели женщины во время бытового конфликта в зоне АТО. Предварительно, между военными и гражданскими в зоне АТО произошел конфликт, в результате которого был ранен мужчина и скончалась от ранений женщина.