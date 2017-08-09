СБУ объявила подозрение "заместителю министра доходов и сборов "ДНР"

Служба безопасности Украины объявила так называемому первому заместителю министра доходов и сборов «ДНР» заочное подозрение в финансировании действий по незаконной смене территории Украины и финансировании терроризма.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, оперативники Управления СБУ в Донецкой области установили, что бывший чиновник районной фискальной службы Донецка в конце 2014 года занял должность «первого заместителя министра министерства доходов и сборов «ДНР».

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«Чиновник» отвечал за сбор налогов в «бюджет» псевдообразования. Собранные таким образом деньги злоумышленник перераспределял среди боевых подразделений т.н. «ДНР» для закупки военной техники, боеприпасов, средств инженерного оборудования», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что «с учетом факта нахождения сообщника террористов на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины ему объявлено подозрение заочно по ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины ».