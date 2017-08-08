Жители оккупированного под Мариуполем села рассказали СММ ОБСЕ о танках и огневой активности боевиков

Неподалёку от Мариуполя вооруженные члены «ДНР» препятствовали работе наблюдателей миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в опубликованном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 6 августа 2017 года.

СММ заявляет, что наблюдала за ситуацией, в которой оказались гражданские лица, проживающие вблизи линии соприкосновения.

«Жители в подконтрольном «ДНР» селе Саханка (24 км северо-восточнее Мариуполя) сообщили наблюдателям, что несколько членов «ДНР» заселились в оставленные дома в селе, несмотря на возражения со стороны соседей. Несколько жителей рассказали наблюдателям, что они видели танки и слышали со стороны села огневую активность», - отметили в миссии.

Читайте такжеВ СММ ОБСЕ рассказали о запрещенном миномете боевиков возле жилого массива в Донецке

Сообщается, что наблюдатели видели примерно 10 мужчин в форме военного типа, двое из которых были вооружены.

«Пока наблюдатели находились в этом селе, они случайно услышали, как члены «ДНР» говорили жителям не общаться с командой СММ. Вооруженные члены «ДНР» подошли к наблюдателям и попросили показать удостоверения личности и план патрулирования. На отказ наблюдателей сделать это «ДНРовцы» заявили, что не позволят патрулю СММ продолжать передвижение. Через 10 минут они приказали наблюдателям уехать оттуда», - говорится в отчете миссии ОБСЕ.