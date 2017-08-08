За месяц на Луганщине ранены и убиты 7 мирных жителей - ОБСЕ
02:56, 08 августа 2017Война
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За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв среди мирного населения.
На Донбассе продолжает страдать мирное население / фото @iryna.gerashchenko
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц в Луганской области 7 раненых и убитых среди мирного населения.
Об этом во время брифинга в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает "Украинская правда".
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"За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв (раненых и погибших - ред.) среди мирного населения", - заявил Хуг.
Он отметил, что всего с 1 января этого года наблюдатели ОБСЕ задокументировали 341 жертву (раненые и погибшие среди мирных жителей). По его словам, это на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года.
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