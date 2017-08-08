За месяц на Луганщине ранены и убиты 7 мирных жителей - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц в Луганской области 7 раненых и убитых среди мирного населения.

Об этом во время брифинга в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает "Украинская правда".

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"За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв (раненых и погибших - ред.) среди мирного населения", - заявил Хуг.