Боевики из-за жары существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций сил АТО – штаб

Российско-террористические группировки существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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«Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня несколько стабилизировалась. Российско-террористические группировки существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии. По нашим оперативным данным, в первую очередь, это связано с жаркой погодой и возможностью возникновения пожаров, в которых местные жители будут обвинять боевиков», - говорится в сообщении.