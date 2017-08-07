Боевики из-за жары существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций сил АТО – штаб
18:39, 07 августа 2017Война
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Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня несколько стабилизировалась.
REUTERS
Российско-террористические группировки существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
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«Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня несколько стабилизировалась. Российско-террористические группировки существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии. По нашим оперативным данным, в первую очередь, это связано с жаркой погодой и возможностью возникновения пожаров, в которых местные жители будут обвинять боевиков», - говорится в сообщении.
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